"تسلا" تسلم 466 ألف سيارة في الربع الثاني من 2023

سلمت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، اليوم الأحد، 466 ألف سيارة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، لتفوق تقديرات السوق بعد أن زادت من الخصومات والحوافز.

وتوقع تسعة محللين استطلعت رفينيتيف آراءهم ​​أن تسلم تسلا 445 ألف سيارة في المتوسط، و439875 سيارة على أقل تقدير و450 ألفًا على أعلى تقدير.

وسلمت كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم من حيث القيمة السوقية 254695 سيارة في الربع الثاني من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تحقق تسلا مبيعات قياسية مرة أخرى في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد أمريكا الشمالية، رغم المنافسة من شركة (بي.واي.دي) الرائدة في السوق.

وفي الوقت نفسه، حققت تسلا سلسلة مكاسب في مجال الشحن السريع للسيارات الكهربائية بإبرام اتفاقيات مع شركات مثل فورد موتور وجنرال موتورز، كما وافقت شركات تصنيع معدات الشحن السريع على اعتماد معايير الشركة للشحن في أمريكا الشمالية.