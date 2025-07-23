دمشق تعلن عن اتفاقيات مع الرياض بقيمة 6 مليارات دولار

أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن دمشق ستوقع مع الرياض 44 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق "منتدى الاستثمار السوري السعودي" الذي وصفه المصطفى بأنه "الأول من نوعه في سوريا الجديدة".

وأوضح الوزير السوري أن الاتفاقات تشمل كل القطاعات وتتوزع على المحافظات السورية وليست محصورة في منطقة محددة، وأن المنتدى سيسفر عن اتفاقات ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة.

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وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعادة تحديث البنية التشريعية في سوريا لاستقطاب وجذب الاستثمارات من الخارج، وأنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات بهدف التنمية وليس الربح فقط.

وأكد أن هناك اتفاقات ستوقع مع قطاعات حكومية وشركات خاصة وتشمل مجالات البنوك والإنشاءات والأمن السيبراني.

وقال المصطفى إن الحكومة السورية تريد أن تثبت للعالم أن سوريا منطقة آمنة وجاذبة لكل الاستثمارات والمستثمرين، وإن "الدول الشقيقة تعمل ما في وسعها من أجل رفع كلي للعقوبات عن سوريا".