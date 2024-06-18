ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب السوق لبيانات أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

ووفق رويترز، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2320.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0523 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2335.30 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات؛ ما يزيد من جاذبية الذهب، بينما استقر الدولار.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الساعة الـ1230 بتوقيت غرينتش اليوم، تليها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعد غد الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي استقرارًا في سوق العمل وضغوط الأسعار.

ويدلي عدد كبير من مسؤولي بنوك الاحتياطي الاتحادي بتصريحات في وقت لاحق من اليوم، بمن في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية شيكاجو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 29.42 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 972.83 دولار وصعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 893.18 دولار.