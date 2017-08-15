حملة صكوك دانة غاز يواجهون “التزامات جوهرية” أمام قضاء الإمارات‎

قالت دانة غاز، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن يتعين على حملة صكوك لها قيمتها 700 مليون دولار سداد مبالغ كبيرة للشركة نتيجة لإجراءات تقاضي في الإمارات العربية المتحدة.

وفي قضية أثارت قلق قطاع التمويل الإسلامي، تسعى دانة غاز أمام المحاكم الإماراتية والبريطانية لتفادي سداد استحقاقات صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار عندما يحل أجلها في أكتوبر/تشرين الأول حيث تقول الشركة إن الصكوك أصبحت مخالفة للقانون في الإمارات بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.

وقالت دانة غاز “النتائج النهائية لإجراءات التقاضي الحالية في محاكم دولة الإمارات قد تؤدي على الأرجح إلى أن يترتب التزامات جوهرية على حملة الصكوك وتتمثل هذه الالتزامات في إعادة تسديد فائض بند “دفعات أرباح على الحساب” للشركة وذلك بناء على إجراءات المحاسبة التي ستتم في القضية”.

ولم يحدد بيان دانة الصادر اليوم الثلاثاء، والمنشور مع نتائجها المالية الفصلية، رقماً محدداً لتلك المدفوعات التي تتوقع تلقيها من حملة الصكوك.

وأثارت قضية دانة غاز مخاوف المستثمرين والبنوك في قطاع التمويل الإسلامي لأنها يمكن أن تصبح سابقة لمصدري صكوك آخرين في رفض السداد بزعم أن سنداتهم لم تعد متوافقة مع أحكام الشريعة.

واقترحت دانة غاز إعادة هيكلة تلك الصكوك واستبدالها بأخرى جديدة متوافقة مع الشريعة لكن بعائد يقل عن نصف عائد السندات القائمة ودون ميزة إمكانية تحويلها إلى أسهم.

وقوبل مقترح دانة غاز باحتجاج شديد من حملة الصكوك.

وقال مصدر قريب من دانة إن محامين أبلغوا الشركة أن هناك نتيجتين محتملتين لإجراءات التقاضي في الإمارات.

ويقول التصور الأول إنه إذا قررت المحكمة الإماراتية إلغاء صفقة الصكوك بأكملها فسيكون على دانة غاز سداد 700 مليون دولار لكنها ستطالب أيضاً باسترداد “مدفوعات الأرباح” – التي توازي عائد كوبون السندات التقليدية – التي دفعتها منذ 2008.

وسيبلغ إجمالي ذلك 635 مليون دولار ليبلغ صافي ما سيسترده الدائنون 65 مليون دولار فقط بحسب المصدر.

أما الاحتمال الثاني فيتمثل في أن تقرر المحكمة بطلان عملية شراء الصكوك مما يستلزم التعامل معها كأسهم. وفي هذه الحالة ستحسب دانة غاز فائض مدفوعات الأرباح عند 575 مليون دولار، وهو إجمالي مدفوعات الأرباح على الصكوك مخصوما منه 60 مليون دولار ربحاً فعلياً حققته “دانة غاز الطبيعي المسال للمشاريع المحدودة” وهي الأصل الذي تستند إليه الصكوك وأيضاً الشركة القابضة لدانة غاز مصر.

وستخصم دانة غاز عندئذ قيمة دانة غاز مصر التي تقدر بنحو 425 مليون دولار للوصول إلى رقم 150 مليون دولار سيكون مطلوباً من حائزي الصكوك سداده للشركة بحسب المصدر.

في المقابل يكافح حملة الصكوك، الذين يمثلهم دويتشه بنك، دعاوى دانة.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة العليا في لندن القضية في جلسة في أواخر سبتمبر/ أيلول.

وفي الشهر الماضي أمرت المحكمة العليا في لندن دانة غاز بوقف إجراءات التقاضي في الإمارات لكن الشركة قالت إن تحقيق ذلك ربما يستغرق عدة شهور وهو ما يتيح للمحكمة الإماراتية عقد جلسة مقررة في ديسمبر كانون الأول.

والقضية مثار نزاع في دولتين لأن عملية شراء الصكوك الأصلية ينظمها القانون البريطاني بينما تخضع الأصول المنتجة للغاز التي تستند إليها الصكوك للقانون الإماراتي.