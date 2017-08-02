“آبل” تُحقق 8.7 مليار دولار أرباحًا خلال 3 أشهر

كشف تيم كوك، المدير التنفيذي بشركة “آبل“، عن الأرباح التي حققتها الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي بعائد قدره 8.7 مليار دولار بزيادة مقدارها 11.8% على أساس سنوي مقابل 7.8 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2016.

ووفق موقع “ماك رامورز” التقني، ارتفعت إيرادات الشركة 7% على أساس سنوي عند 45.4 مليار دولار، مقارنة بـ42.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها العام 2016.

وأشار كوك إلى أن مبيعات هواتف ايفون 7 كانت الأفضل على الإطلاق، إلى جانب الارتفاع السريع في مبيعات ايفون 7 بلس مقارنة بأرباح ايفون 6s بلس خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عدد هواتف ايفون المباعة خلال 10 سنوات، منذ اطلاق أول هاتف ايفون في 2007، إلى 1.2 مليار هاتف، حيث باعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 41 مليون هاتف، هي أكثر بـ 600 ألف جهاز عن الفترة نفسها العام الماضي.

وشهدت أجهزة آيباد ارتفاعا بمعدل 15% من حيث زيادة مبيعاتها السنوية، حيث باعت الشركة 11.42 مليون جهاز خلال الربع الماضي مقارنة بـ 9.95 فقط عن الفترة نفسها في 2016، لتحتل بذلك أبل حصة سوقية تعتبر هي الأفضل خلال السنوات الأربع الماضية، وفقا لتقرير IDC الفصلي عن الربع الماضي لسوق الأجهزة اللوحية العالمي.

أما على مستوى أجهزة ماك الحاسوبية، فقد باعت الشركة 4.29 مليون جهاز ماك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بمبيعات 4.25 مليون جهاز عن الفترة نفسها خلال العام الماضي، وذلك على خلفية إطلاقها لأجهزة جديدة محدثة في يونيو الماضي.