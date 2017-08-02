السعودية تدفع 1.14 مليار دولار لشركتين لتوفير الإنترنت السريع

قالت شركتان سعوديتان، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستدفع لهما 4.26 مليار ريال (1.14 مليار دولار) لتوصيل خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية إلى مليوني موقع، ما سيحسن من سرعة تدفق بيانات الإنترنت.

وقالت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة، إنها ستحصل على نحو 2.7 مليار ريال “كدعم مالي” في إطار اتفاقها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

وسيُدفع المبلغ على أقساط مع تقديم بعض الإعفاءات المالية والتنظيمية. وقالت الاتصالات السعودية إن أثر المشروع سيكون “إيجابيًا على الشركة في المدى الطويل”.

كانت الاتصالات السعودية قالت في مايو/ أيار، إنها وقعت اتفاقًا مع الحكومة لربط 1.3 مليون وحدة سكنية بخطوط ألياف ضوئية بحلول نهاية 2020.

وعلى نحو منفصل، قالت الشركة السعودية للكهرباء، إنها ستحصل على 1.56 مليار ريال لتوصيل “خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية عالية السرعة إلى حوالي 744.500 ألف موقع خدمة، على أن يتم الانتهاء تدريجيًا منها حتى نهاية 2020”.