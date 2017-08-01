دبي تسنّ قواعد للتمويل الجماعي دعمًا للشركات الصغيرة

سنَّت إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، قواعد للتمويل الجماعي هي الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والناشئة بتدبير التمويل من مصادر بديلة.

واستحدثت الجهات التنظيمية في دول، مثل: الولايات المتحدة وبريطانيا، قواعد للتمويل الجماعي الذي تزداد أهميته كمصدر سيولة مهم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان، إنها وضعت إطارًا لقروض واستثمارات التمويل الجماعي بما يوفر الحوكمة لشركات التكنولوجيا المالية والحماية لعملائها.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 85% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وتسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف أكثر من نصف قوة العمل في البلاد.