مقاضاة شركة أبل بعد اعترافها بتعمد إبطاء هواتفها القديمة

تواجه شركة أبل ،عملاق التكنولوجيا الأمريكي، دعوى قضائية، وذلك بعد اعترافها بأنها تعمدت إبطاء تشغيل أجهزة آيفون القديمة.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت الشركة إنها تتخذ بعض الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على تشغيل الأجهزة بالأداء الأمثل، إذا كانت تعمل ببطارية قديمة مخفضة الشحن.

وأضافت الشركة: “تصبح بطاريات ليثيوم-أيون أقل قدرة على متطلبات ذروة العمل عندما تكون في ظروف طقس باردة، أو مشحونة بدرجة منخفضة، أو مع تقادمها بمرور الوقت، ويؤدي هذا إلى إغلاق الجهاز فجأة لحماية العناصر الإلكترونية فيه”.

وقالت الشركة في بيان: “في العام الماضي أضفنا ميزة في آيفون 6، وآيفون 6 إس، وآيفون إس إي؛ لتخفيف حدة ذروة الأداء عند الحاجة فقط، لمنع إغلاق الجهاز فجأة خلال تلك الحالات “.

وأشارت الشركة: “أضفنا هذه الميزة إلى آيفون 7، في نظام التشغيل (أي أو إس)2ر11 ، ونعتزم أن ندعم المنتجات الأخرى في المستقبل.”

وعلى الرغم من ذلك، تقدم اثنان من سكان ولاية كاليفورنيا وهما ستيفان بوجدانوفيتش وداكوتا سبيس، بدعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا ضد شركة أبل. وقد تم رفع الدعوى القضائية في المحكمة المحلية الأمريكية لمنطقة كاليفورنيا المركزية.

وقال المدعون إنهم لاحظوا بطء أجهزتهم القديمة من موديلات آيفون مع ظهور موديلات أجهزة آيفون الجديدة.

وتابع المدعون: لم تقدم شركة أبل طلبًا للحصول على موافقتهم، وأنهم لم يمنحوا موافقتهم للشركة لإبطاء أجهزتهم.

وادعى المدعون بأنهم “عانوا من تدخلات في استخدامهم لأجهزة آيفون؛ بسبب تباطؤ الأداء المتعمد من جانب شركة أبل.”

ويسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات من شركة أبل؛ لأن تصرفاتها غير المشروعة تسببت بإحداث أضرار اقتصادية لهم، إضافة إلى أضرار أخرى تخولهم الحصول على تعويضات.