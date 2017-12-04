تعرف على أبرز الأجهزة اللوحية التي شهدت تنافسًا محمومًا في 2017

تسببت ثورة الأجهزة اللوحية في إحداث هزة عنيفة في سوق الأجهزة الحاسوبية سواء المكتبية أو المحمولة “اللابتوب”؛ لذا تسابقت العديد من الشركات، التي تنتج الحواسيب، وحتى التي لا علاقة لها بهذه الصناعة من أجل إطلاق أجهزة لوحية بمواصفات عالية وقوية؛ لنيل أكبر حصة من قيمة المشتريات الاستهلاكية في هذا القطاع المزدهر.

وتربعت شركة سامسونغ ومن بعدها أبل ولينوفو وهواوي على قائمة الشركات المصنعة لتلك اللوحيات، ومن بعدها يسير قطار الشركات الأخرى، التي نشأت في مختلف دول العالم؛ ليصبح المستهلك على موعد كل عام مع عشرات اللوحيات المنافسة في مواصفاتها وأسعارها.

ويقدم “إرم نيوز” في التقرير التالي استعراضًا شاملًا لأبرز الأجهزة اللوحية الذكية، التي أطلقتها الشركات التقنية في العام 2017، والتي حققت مبيعات مبهرة بفضل تطورها اللافت، الذي أصبح يفرض على كل مستخدم أن يقتني تلك الأجهزة؛ ليسهل حياته العملية.

Galaxy Tab s3

أطلقته سامسونغ في مؤتمر “MWC” ببرشلونة العام الجاري، وجاء بنسختين: الأولى تدعم واي فاي فقط، والأخرى تدعم الاتصالات عبر شريحة اتصال، وجاء الجهاز بإطار معدني وظهر من الزجاج، وجاء مستشعر البصمة في الزر الرئيس بالواجهة الأمامية.

ويأتي الجهاز بسماكة نحيفة جدًا تصل إلى 6 مليمترات فقط، ويحتوي الجهاز على منفذ للذاكرة الخارجية حتى 256 غيغابايت، ويمكن وصله بلوحة مفاتيح مستقلة عبر عدد من الثقوب المخصصة للربط، وتشغل الشاشة وحجمها 9.7 إنش مساحة 72% من الواجهة الأمامية، وهي من نوع super amoled، ويعمل الجهاز بمعالج “سناب دراجون 820” رباعي النواة بتردد 2.15 جيجاهيرتز، إضافة لرام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت.

ويحوي الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل تصور فيديو بدقة 4K، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل ويضم الجهاز 4 مخارج للصوت تمنح تجربة صوتية قوية، ويأتي بقلم بحساسية ضغط 4096 مستوى، وبطاريته بسعة 6000 مللي أمبير تكفي للعمل 12 ساعة، وتدعم الشحن السريع.

Apple iPad Pro

أنهت أبل على اسم”Ipad Air” ليحل هذا الجهاز محله، ويأتي بشاشة 10.5 إنش، ومنه طرازان أيضًا أحدهما بشريحة والآخر فقط يدعم واي فاي، وما يعيبه أن كاميرته الخلفية بارزة للخارج، ويدعم الجهاز ميزة “Anti Glare” التي تزيد من سطوع شاشته تحت أشعة الشمس، كما يعتبر هذا الجهاز الأول من أبل الذي يدعم ميزة “True Tone Display” التي تنظم إضاءة الجهاز مع الأجواء المحيطة لحماية أكبر للعين.

سمك الجهاز 6.1 مليمتر وبطاريته تكفي للعمل 10 ساعات، ويأتي بثلاث سعات للذاكرة الداخلية 64 و256 و512 جيجابايت إلى جانب ذاكرة داخلية 4 جيجابايت، أما الكاميرات فالأمامية 7 ميجا بيكسل والخلفية 12 ميجابيكسل مع تكنولوجيا تثبيت الصور.

Microsoft Surface Pro4

يعتبر من أقوى الأجهزة التي تجمع بين اللوحيات والحواسيب المحمولة، ويأتي بمدخل Mini Display Port يتيح ربط شاشة إضافية مع الجهاز لتتسع دائرة الأعمال التي يمكن إنجازها مع الجهاز، وبفضل ويندوز 10 فإنه بمقدور الجهاز منح المستخدم 8 نوافذ للأعمال، ويضم منفذ USP 3.0، الذي يمنح سرعة هائلة في نقل البيانات والملفات.

وأكد خبراء التقنية أن الجهاز الذي يحتوي على نظام تشغيل ويندوز كامل بكل مرفقاته يتحمل أكبر قدر من الجهد مقارنة بغيره، ولكن بسمكه 8.4 مليمتر مع شاشة بحجم 12.3 إنش وقلم حساس بمواصفات متكاملة وحساسية عالية ويعيب شاشته وفقًا للمستخدمين انعكاسات الضوء والشمس على شاشته التي تعيق الرؤية بشكل ملحوظ، علمًا أن كاميرته الأمامية 5 ميجابيكسل والخلفية 8 ميغابيكسل.

Huawei Mate Book X

بلمسة عصرية وصناعة عالية الجودة، قدمت هواوي الجيل الثاني من هذا الجهاز لينافس العمالقة وهو لوحي مخصص للأعمال الخفيفة مع بعض الترفيه والرسم، وهذا يقودنا للقلم المزوج بالليزر للشرح في العروض التقديمية، مع شاشة عرض مساحتها 13 إنش بدقة عرض 2K، تحتل 88% من الواجهة الأمامية للوحي.

واستخدمت هواوي في هذا اللوحي نظام تبريد هو الأول من نوعه في هذه الأجهزة، وهو المستخدم في تبريد معدات الرحلات الفضائية، وفقًا للشركة ويجعله جهازًا خاليًا من مراوح التبريد.

زودت الشركة الجهاز اللوحي ببطارية بسعة 4430 مللي أمبير، وتعطي أداء يستمر 4 ساعات، وهو ما يعتبر مزعجًا بعض الشيء، ويأتي بلوحة مفاتيح كاملة بنظام ويندوز، ومعه ملحقات تقنية تتيح مزيدًا من المنافذ والمزايا.

ويعد ميت بوك x أول حاسوب شخصي يتميز بنظام تجسيم الصوتيات “دولبي أتموس”، وسماعات مصممة بالتعاون مع “دولبي” أيضًا، ويدعم الجهاز ميزة “ويندوز هيلو” الجديدة، التي تسمح للمستخدمين بالدخول إلى الجهاز بسرعة وأمان كبيرين.