اتفاق مصري إماراتي لإنشاء شركة للأعمال البحرية والتكريك

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس المصرية، عن توقيع اتفاق شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإنشاء شركة مساهمة مصرية.

ووفقاً لبيان صادر، الثلاثاء، عن هيئة قناة السويس، فإن الشركة الجديدة تحمل اسم “التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك (الحفر والتجريف).

وتهدف الشركة الجديدة، التي لم يتحدد موعد بدء أعمالها، إلى “التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة”.

وتتوزع ملكية الشركة بنسبة 51 % لشركة “القناة، لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى”، وهي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، و49 % لشركة “الجرافات البحرية الإماراتية”.

وقال مميش: إن الشركة الجديدة، ستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.