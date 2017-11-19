مسؤول حكومي سعودي يحدد 4 مجالات تناسب عمل الإناث

وضع مسؤول حكومي سعودي، اليوم الأحد، أربعة مجالات تناسب عمل الإناث في بلاده، استناداً على دراسة الفرص الوظيفية في المملكة.

وقال عمر البطاطي، وهومحافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة السعودية، إن الدراسة خلصت إلى أن مجالات العمل الملائمة للمرأة السعودية هي: التسويق والدعاية والإعلان، المحاسبة والتدقيق، تطوير البرمجيات، والصيدليات.

جاء ذلك، خلال مؤتمر تنمية الموارد البشرية، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة جدة.

وأضاف البطاطي، أن برنامج توطين الوظائف للنساء، يُعد منهجية متكاملة، تسعى لمواءمة مخرجات التعليم الحالية، والباحثات عن عمل، مع فرص عمل ملائمة لهن.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت وزارة العمل السعودية، تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في محاولة لخفض معدلات البطالة لدى الإناث.

وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى خفضها من 34.5 % بنهاية 2016، إلى 33.1 % نهاية الربع الثاني من 2017، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر/أيلول الماضي، أمرًا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءًا من يونيو/حزيران القادم و”وفق الضوابط الشرعية”.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة لديهن.