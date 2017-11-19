أبو العينين يطرح حلولًا لأزمة مصر الاقتصادية ( فيديو إرم )

طالب رئيس مجلس الأعمال المصري-الأوروبي محمد أبو العينين، المسؤولين المصريين باتخاذ إجراءات سريعة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وإعطائها فرصة ثانية للعمل، موضحًا أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أبو العينين في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أن مصر بها كمية ضخمة من الوحدات السكنية المغلقة، التي قد تساعد في حل الأزمة السكانية الناتجة عن العشوائيات، والمنازل القديمة الآيلة للسقوط وتهدد ساكنيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري من أهم أعمدة الاستثمار التي ساهمت في الحفاظ على الاقتصاد المصري.

وقال: “إن فكرة تصدير العقار تفيد شريحة المصريين المغتربين، والمستثمرين العرب، للاستفادة من تحرير سعر الصرف، الذي يساعدهم على شراء العقار بنصف ثمنه؛ نتيجة فرق العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري”.

وأردف: “هناك وفرة كبيرة من المعروض، ولكن القوة الشرائية ضعيفة بسبب ارتفاع سعر تكلفة المباني، وارتفاع سعر الأرض وسعر فائدة التمويل العقاري”.

واستطرد أبو العينين: “لا بد من مساعدة الطبقة الوسطى، وتخفيض أسعار العقارات لهم؛ لأنهم القوة الشرائية الكبيرة في مصر، من خلال إقامة صندوق بفائدة 2% للمساهمة في دعم سعر الفائدة”.

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