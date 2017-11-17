سيارة الجيل الثاني الكهربائية من “تيسلا”.. تدفع 50 ألف دولار لتتولى القيادة (فيديو)

كشفت شركة تيسلا عن الجيل الثاني من سيارتها الكهربائية Roadster، والتي تأتي هذه المرة بإمكانيات فائقة أذهلت حضور حفل إطلاقها يوم الخميس الماضي.

وتقدم السيارة الجديدة، التي أعلن عنها مؤسس ومدير الشركة إيلون ماسك، تصميمًا رياضيًا مميزًا سينافس وبقوة غيرها من السيارات الرياضية من شركات مثل بورش ومكلارين وغيرها، وتقدم مستوى مميزًا من السرعة ، حيث يمكنها الانطلاق من وضع السكون إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 1.9 ثانية، بينما تصل إلى 100 ميل في الساعة خلال أقل من 5 ثوانٍ، والحد الأقصى لسرعتها 250 ميلًا في الساعة.

ويراهن ماسك، وفقًا لما نشره موقع انجادجيت التقني، على أن السيارة الجديدة قادرة ببطاريتها ذات سعة الـ 200 كيلووات- ساعة على أن تقطع 1000 كيلومتر عبر شحنة واحدة، أي المسافة بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ذهابًا وعودة، دون الحاجة إلى شحن البطارية.

ويبلغ سعر السيارة الجديدة 200 ألف دولار، على أن يتم دفع مقدم قدره 50 ألف دولار، وقد حصل من قام بدفع المقدم على فرصة لقيادتها خلال حفل الإطلاق.