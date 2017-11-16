ابتكار بطارية تشغّل السيارة لمسافة 500 ميل وتُشحن في دقيقة

قدمت شركة صناعة السيارات الكهربائية “فيسكر”، اليوم الخميس، براءة اختراع لتكنولوجيا بطارية مرنة، يمكنها خفض وقت الشحن، وتحسين المدى.

وزعمت الشركة في إعلانها هذا الأسبوع، أن البطارية الجديدة الثورية، يمكن شحنها في دقيقة، لتزود السيارة الكهربائية بالطاقة الكافية للقيادة أكثر من 500 ميل.

ومن المتوقع أن تكون البطارية الجديدة جاهزة للإنتاج بحلول عام 2023، وسوف يتم عرضها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية القادم في يناير/ كانون الثاني، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقًا لشركة “فيسكر”، يمكن لهذه البطارية الجديدة توفير 2.5 ضعف كثافة الطاقة المعتادة من بطاريات الليثيوم أيون، حيث تستخدم التكنولوجيا الجديدة هيكلًا ثلاثي الأبعاد؛ للتغلب على القيود التي تواجه بطاريات الحالة الصلبة.

من جانبه قال الدكتور فابيو ألبانو، نائب مدير نُظم البطاريات في شركة فيسكر: “تمثل هذه الخطوة بداية حقبة جديدة في مواد الحالة الصلبة، وتقنيات التصنيع”.

وأضاف: “نحن نتعامل مع جميع العقبات التي واجهت بطاريات الحالة الصلبة، مثل الأداء في درجات الحرارة الباردة، واستخدام أساليب التصنيع منخفضة التكلفة، والقابلة للتطوير، والقدرة على تشكيل الأقطاب الصلبة بسُمك كافٍ. ونحن متحمسون لتطوير هذا المفهوم، والإضافة إليه، وتغيير حدود تخزين الطاقة”.

ووفرت الشركة مواصفات تمكن بطارية السيارات الكهربائية من التحرك 500 ميل بشحنة واحدة.

وتخطط “فيسكر” لعرض تقنية الشحن الخارقة، التي تزعم أنها تشحن السيارة بما يكفي من الطاقة لتسير 127 ميلًا في 9 دقائق فقطـ، في وقت لاحق لم تحدده بعد.