الإمارات تعلن صفقة بقيمة 684 مليون دولار لشراء قنابل موجهة بالليزر

قالت دولة الإمارات العربية، اليوم الثلاثاء، إنها ستشتري قنابل موجهة بالليزر من شركة “رايثيون” الأمريكية المصنعة للصواريخ، في صفقة قيمتها 2.5 مليار درهم (684.4 مليون دولار).

وشكلت مجموعتا قنابل “جي.بي.يو-10” و “جي.بي.يو-12” الموجهة بالليزر القسم الأكبر من صفقات بقيمة 3.34 مليار درهم أعلنتها الإمارات في معرض دبي للطيران.

كما وقعت الإمارات اتفاقات لشراء مدفعية من شركة “راينميتال” الألمانية، وعقداً للنقل مع شركة “الاتحاد للطيران” في أبوظبي.

والإمارات من أكبر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية وتشارك في حرب اليمن منذ أكثر من عامين في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

في ذات الإطار، قال مسؤول في وزراة الدفاع بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعاقدت مع شركة “ماكينا فيكيميا اندستريس مورومو مك” التركية، لشراء قنابل من نوع (MK-82) و(MK-84).

ووقع الاتفاق، خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض دبي العالمي للطيران 2017.

وأضاف اللواء ركن طيار إسحاق البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بالوزارة، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي، إن قيمة الصفقة تصل 74.29 مليون درهم (20.2 مليون دولار).

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس أن قيمة صفقاتها العسكرية زادت إلى 9.79 مليار درهم (2.67 مليار دولار) في ثاني أيام معرض دبي العالمي للطيران.

وانطلقت فعاليات معرض دبي للطيران 2017، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأحد الماضي، في نسخته الـ12 بحضور نحو 1200 عارض من 63 دولة، وبمشاركة غير مسبوقة لطائرات روسية وصينية، بالإضافة على طائرات أميركية.