السعودية تكشف النقاب عن قرية لوجستية في ميناء الدمام بـ266 مليون دولار

تعتزم المملكة العربية السعودية طرح مشروع إنشاء قرية لوجستية للتخزين والشحن في ميناء الدمام، المطل على الخليج العربي، على المستثمرين نهاية الأسبوع الجاري، بتكلفة تصل إلى نحو مليار ريال أو ما يعادل 266 مليون دولار.

ونقلت الصحف السعودية عن وليد الفارس، نائب مدير ميناء الملك عبدالعزيز في مدينة الدمام ،بالمنطقة الشرقية، قوله: إن “المشروع سيكون بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية، وهو نوع من العقود أثبت نجاحه في عدة مشاريع أقامتها الهيئة العامة للموانئ”.

وقال الفارس لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، يوم الاثنين: إن “طرح المشروع سيتم نهاية هذا الأسبوع ،عبر منافسة عامة”، مبينًا أن “رأسمال كامل المشروع يتراوح بين 700 مليون ومليار ريال، أي ما يقارب 187-266 مليون دولار، وأنه يمكن للشركات الوطنية والمختلطة أن تتقدم لتنفيذه، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي”.

وأشار إلى أن هذا المشروع “يأتي ضمن حزمة من المشاريع، التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ ؛لتوفير بيئة استثمارية عالية الكفاءة للموانئ السعودية كافة، حيث تم إطلاق برنامج مجمع الموانئ ،الذي يهدف إلى إكمال جميع الإجراءات داخل الميناء”.

وفي حديث لصحيفة “المدينة” السعودية، أوضح الفارس أن المشروع سيكون بالشراكة بين الهيئة العامة للموانئ ،والقطاع الخاص على أساس تشغيلي لمدة لا تتجاوز 20 عامًا، على أن تعود ملكية القرية إلى الهيئة العامة للموانئ.

وأضاف: “لا شك أن المشروع سيخدم المنطقة اقتصاديًا ،ويتيح مساحات تخزينية بأسعار تنافسية، إضافة إلى أن وجود مستودعات بأعلى مستوى ،سيشكل مخزونًا إستراتيجيًا لأنواع البضائع للمملكة، ونطمح من هذا الأمر إلى أن يكون التخزين الإستراتيجي لدينا، وبالتالي يوزع داخل المملكة أو خارجها”.