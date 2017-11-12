مسؤول روسي: محادثات روسية إماراتية لإنتاج طائرة مدنية

قال سيرجي تشيميزوف الرئيس التنفيذي لشركة “روستيك” الروسية الحكومية للصناعات الدفاعية، اليوم الأحد، إن روسيا تجري محادثات تمهيدية مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول إنتاج مشترك لطائرة مدنية في الإمارات.

وستكون الطائرة مبنية على النسخة الجديدة من طائرة الركاب الروسية ذات الممر الواحد، “إم.سي 21 – 400″، وستنافس الطائرات المماثلة من إنتاج “بوينغ” و”إيرباص”.

وقال تشيميزوف لرويترز في مقابلة بمعرض دبي للطيران إنه “سيتم تشكيل مجموعة عمل لمناقشة مزيد من التفاصيل، أبدى ولي عهد أبوظبي رغبته في البدء في إنتاج الطائرة إم.سي 21-400″، على حد قوله.

وأضاف تشيميزوف أنه “اجتمع مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد وناقشا الإنتاج المشترك للطائرة ومجالات أخرى للتعاون”.

وقال إن دولاً شرق أوسطية عديدة أبدت اهتمامًا بالطائرة، لكن لم يتم بعد توقيع عقود محددة، متابعًا: “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة لنا، وتشكّل نحو 48% من إجمالي مبيعاتنا المدنية والعسكرية”.

وأعلن تشيميزوف، خلال “معرض إكسبو” الدفاعي بأبوظبي، في فبراير/ شباط، أن روسيا أجرت محادثات تمهيدية مع دولة الإمارات لتطوير مشترك لطائرة مقاتلة من الجيل الجديد.