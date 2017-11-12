“أرامكو السعودية” تتوقع رفع إنتاجها من الغاز بحلول 2019

توقع أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، صعود إنتاج الشركة من الغاز إلى 20 مليار قدم مكعب بحلول 2019.

وقال الناصر في مقابلة مع قناة “العربية”، الأحد، إن “مشاريع الغاز في المملكة مستمرة.. الإنتاج الحالي للشركة يبلغ 16 مليار قدم مكعب من الغاز”.

وكانت “أرامكو” السعودية، أكبر شركة نفط بالعالم، أعلنت الخميس الماضي، إبرام 8 اتفاقيات مع عدد من شركات خدمات الزيت والغاز، بإجمالي 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).

ونشطت “أرامكو” خلال العامين الماضيين، بتوقيع صفقات مشاركة أو استحواذ مع شركات عالمية للنفط والغاز، لتعزيز حضورها الدولي، كأكبر شركة نفط وبتروكيماويات في العالم.

من جهة أخرى، قال الناصر للعربية، إنه تم دراسة عدد كبير من البورصات العالمية بشكل مستفيض لطرح “جزء من أسهم الشركة”.

وزاد: “يجري حاليا التباحث حول هذه الدراسات، لاختيار البورصة المناسبة للطرح بجانب البورصة السعودية”.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5 % من شركة “أرامكو” للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عمّا كان عليه في 2014.

وقال الناصر إن من بين هذه الأسواق بورصة نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ وغيرها من الأسواق.

وتتنافس العديد من البورصات على طرح جزء من أسهم “أرامكو” لديها، بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون استهدافهم طرح جزءٍ من أسهم الشركة في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصات عالمية أخرى.

وتنتج “أرامكو” السعودية برميلًا من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5 % من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.