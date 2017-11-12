“عمانتل” تستكمل شراء 12% في “زين” الكويتية

أعلنت الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” الأحد، عن أنها فازت بمزاد للاستحواذ على 12.1% في شركة الاتصالات الكويتية زين.

ودفعت الشركة 0.781 دينار كويتي أو ما يعادل 2.58 دولار للسهم الواحد، بما يوازي نحو 74% من السعر الحالي بالسوق.

بذلك ترتفع حصة “عمانتل” في زين إلى 21.9%، لتصبح ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إثر تسوية الصفقة في الـ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت “عمانتل” في بيان صدر عنها الأحد إن “الاستثمار يهدف لإيجاد قيمة مضافة لمساهميها، وتنويع مصادر إيراداتها وتعزيز حضور عمانتل الإقليمي”.