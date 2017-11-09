“مبادلة” الإماراتية تخطط لاستثمار ما يصل إلى مليار يورو في فرنسا

المصدر: رويترز+أ.ف.ب

قالت مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، اليوم الخميس إنها تخطط لاستثمار الملايين من اليورو في شركات ومؤسسات في فرنسا بموجب اتفاق وقعته مع “سي.دي.سي إنترناشونال كابيتال” و”ببيفرانس” المدعومتين من الحكومة الفرنسية.

ويهدف الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأبوظبي، إلى استثمار ما يصل إلى مليار يورو (حوالي 4.2 مليار درهم إماراتي) في الاقتصاد الفرنسي، ولم يذكر الاتفاق إطارًا زمنيًا للاستثمار.

وقال الرئيس الفرنسي متحدثا بالانكليزية، أثناء منتدى اقتصادي في دبي في اليوم الثاني من زيارته الى الامارات، ان هذه الاستثمارات “هي تحديدا ما نحتاجه لتطوير طموحات جديدة”.

ويتضمن الجزء الأول من الخطة زيادة حجم ومدى الشراكة الاستثمارية القائمة، المعروفة باسم “إف.إي.إف”، التي أطلقتها في 2014 “مبادلة وسي.دي.سي إنترناشونال كابيتال”، التابعة لمجموعة “كيس دي ديبو” المملوكة للدولة في فرنسا بهدف الاستثمار مع صناديق الثروة السيادية.

وتعهدت “إف.إي.إف” بالفعل باستثمارات طويلة الأجل بنحو 300 مليون يورو في مجالات: الرعاية الصحية، والتعليم، ورعاية كبار السن، والعقارات. ويخطط الشريكان الآن لزيادة حجم الاستثمار إلى 500 مليون يورو.

وسيتضمن الجزء الثاني من الخطة، المخصص للتكنولوجيا والابتكارات في فرنسا، قيام “ببيفرانس”، المملوكة لـ “كيس دي ديبو” والحكومة الفرنسية، و”مبادلة” باستثمار ما يصل إلى 500 مليون يورو في مشاريع جديدة وشركات تكنولوجية أكثر نضجًا من خلال استثمارات مباشرة وصناديق رأس المال المغامر.

وسيركز البرنامج على المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النظيفة، وقطاعات أخرى للتكنولوجيا.