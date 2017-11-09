من ضمنها دبي.. شركات عالمية تعتزم بدء خدمة “التاكسي الطائر” في هذه المدن 

أعلنت شركة أوبر، الأربعاء، أنها ستعمل مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لبدء خدمة سيارات الأجرة الطائرة (التاكسي الطائر).

وكشف مدير الإنتاج في أوبر، جيف هولدن، عن ذلك خلال قمة “ويب ساميت” وهو مؤتمر تكنولوجي في لشبونة يجمع 500 شركة.

وقال هولدن في خطابه الذي نشر على موقع “فيسبوك”: “وقعنا اتفاقا لقانون الفضاء مع ناسا لإضفاء الطابع الرسمي على شراكة للعمل على إدارة الفضاء الجوي”.

وتسعى الخطة الطموحة لاستخدام الطائرات الكهربائية بحلول عام 2020 في لوس أنجلوس، وكذلك دالاس وتكساس وإمارة دبي الإماراتية.

وفي ظل توقعات بازدحام حركة المرور الجوية، قال هولدن إن شركته ستعمل مع القوات الجوية الأمريكية وإدارة الطيران الاتحادية لضمان أن تكون المركبات الطائرة آمنة وقابلة للبقاء.

وتوقع هولدن أن يتم استخدام مثل تلك المركبات الطائرة بشكل مكثف بحلول عام 2028 الذي تستضيف فيه لوس أنجليس دورة الألعاب الأولمبية.