سهم “المملكة القابضة” يهوي والخسائر تصل لـ15% بعد اعتقال الوليد بن طلال

هوى سهم شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال 2.8%، حيث بلغت خسائر الشركة على مدار ثلاثة أيام 15%، وفق ما أكدت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء.

وبدأت السعودية ، يوم الأحد، حملة لمكافحة الفساد تضمنت إيقاف أمراء ووزراء ومستثمرين من بينهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ،وهو من أبرز رجال الأعمال في المملكة.

ويمتلك الأمير الوليد شركة الاستثمار “المملكة القابضة”، إضافة للكثير من الكيانات ،التي يمتلك فيها حصصًا سواء باستثمارات شخصية أو عبر المملكة القابضة.

يشار إلى أن الوليد بدأ يلفت الأنظار إليه في عام 1990 ،عندما اشترى نسبة كبيرة من أسهم مجموعة “سيتيكورب”، ثم حيازته على أسهم تقدر بمليار دولار في “سيتي غروب”، ليستولي لاحقًا على أسهم في العديد من الشركات ،والفنادق العالمية الشهيرة.