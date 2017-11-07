“أبل” تربح دعوة قضائية ضد “سامسونغ” وتحصل على تعويض بـ120 مليون دولار

ربحت “أبل” دعوتها القضائية ضد شركة سامسونغ بسبب براءة اختراعها المتعلقة بميزة فتح الشاشة بالسحب Slide to Unlock، وحصلت على تعويض قيمته 120 مليون دولار، وفقًا لما نشره موقع “ذا ڤيرج” التقني.

وتتضمن تلك الدعوى -أيضًا- اختراق سامسونغ لبراءة اختراع أخرى مملوكة لـ”أبل”، وهي الخاصة بتحويل أي معلومات مهمة إلى روابط قابلة للضغط عليها، مثل: عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

وأعلن ممثل شركة سامسونغ، أن الهيئة كانت في حاجة إلى الاستماع لأدلتها مرة أخرى؛ كي تكوّن صورة أوضح عن الموضوع قبل النطق بالحكم، وتخصيص تعويض إلى “أبل” وهي في الواقع لا تستحقه، على حد تعبيره.

وتعتبر تلك القضية إحدى القضايا البسيطة التي يقف فيها العملاقان وجهًا لوجه، إذ إن بينهما تاريخًا طويلًا من الصراعات القضائية، وقد يكون أضخمها الذي حصلت فيه أبل على الفوز -أيضًا- بتعويض مليار دولار، ولكن سامسونغ قامت بالطعن، ونجحت في تخفيف التعويض إلى 400 مليون دولار، ومن المنتظر أن يتم نظر القضية مرة أخرى في أيار/ مايو المقبل؛ إذ ترغب الشركة الكورية بتخفيض التعويض للمرة الثانية أيضًا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن سامسونغ تعتبر المصدر الأكبر لشركة أبل لشاشة هاتفها الأحدث آيفون إكس، والذي تم طرحه في المتاجر منذ الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.