“غاليري لافاييت” الفرنسية تعتزم افتتاح متجرين في الكويت واسطنبول

تخطط سلسلة متاجر غاليري لافاييت الفرنسية، لافتتاح متجر ثان في اسطنبول، وأول متجر لها في مدينة الكويت عام 2019؛ لتستفيد بذلك من المتسوقين، الذين ينفقون ببذخ في الشرق الأوسط.

وقال نيكولاس هوز، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان، اليوم الإثنين: “هذان المشروعان يعززان جوهر أهدافنا، المتمثلة في تدعيم مراكزنا في الشرق الأوسط، حيث ستكون لنا شبكة تضم ثمانية متاجر”.

وأضاف، أن هذا “سيقربنا من هدفنا، المتمثل في أن يكون لنا نحو 20 متجرًا في الأسواق العالمية، خلال خمس سنوات”.

ويقع المتجر الجديد في مدينة الكويت، على مساحة سبعة آلاف و500 متر مربع في مول العاصمة، وهو مركز تسوق بارز، قريب من الحي التجاري بوسط المدينة، وسيدار بموجب امتياز مع علي بن علي، وهي مجموعة للتجزئة والسلع الفاخرة.

أما المتجر الثاني في اسطنبول، فيقام على مساحة ستة آلاف متر مربع، في مركز وادي اسطنبول للتسوق، ويجري تشغيله بموجب امتياز مع مجموعة ديمسا التركية، المتخصصة في التجزئة.

ولدى غاليري لافاييت متاجر، في برلين وجاكرتا ودبي وبيروت وبكين.

وفتحت المجموعة متجرها الأول في اسطنبول في مايو أيار 2017، وتستعد لفتح متجر في العاصمة القطرية الدوحة في عام 2018.

وفي تقرير حول قطاع السلع الفاخرة العالمي هذا العام، أدرجت ديلويت الشرق الأوسط كسوق كبيرة للنمو، في ظل إنفاق مرتفع، في قطر وأبوظبي على وجه الخصوص، يدعم مبيعات العلامات التجارية الكبرى.