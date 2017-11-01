“جبل عمر” السعودية تفوض بنكين لترتيب إصدار صكوك أوائل العام المقبل‎

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن شركة جبل عمر للتطوير السعودية، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في البلاد، عينت بنكين لإدارة عملية بيع صكوك قد تتجاوز قيمتها أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) ومن المرجح أن تتم في الربع الأول من 2018.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها؛ لأن المسألة غير معلنة إن الشركة، التي تبنى سلسلة من مشروعات التطوير العقاري في مكة، عينت بنك البلاد و”جي.آي.بي” كابيتال لترتيب إصدار السندات الإسلامية المزمع.

وقال أحد المصادر إن “جبل عمر” قد تجمع التمويل عبر إصدار أو إصدارين من الصكوك، ولم تصدر الشركة والبنكان حتى الآن بيانًا توضيحيًا حول هذه الأنباء.