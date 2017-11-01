معرض طوكيو للسيارات.. زيارة للمستقبل بمفهوم جديد (صور)

قدمت شركة “سوزوكي” اليابانية السيارة الجديدة EV e-Survivor في مؤتمر صحفي على هامش الدورة 45 من معرض طوكيو للسيارات .

وتقدم شركات السيارات بعض المركبات ذات التصميمات والمفاهيم الثورية الجديدة لسياراتها في معرض طوكيو 2017، الذي انطلق الأحد الماضي، ويستمر حتى 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن أشهر السيارات المستقبلية التي استحوذت على اهتمام زوار المعرض، ما عرضته شركة “تويودا غوسي”، لمكونات سيارتها ذات المفهوم الجديد فليبسي، ذات المقعد الواحد والمصنوعة من الخارج بالمطاط لحمايتها من الصدامات.

والسيارة مزودة بإضاءة إل إي دي تظهر من خلف المطاط، لتضفي عليها قوة وشكلاً مميزاً.

سمارت مرسيدس

أما شركة “مرسيدس” فقدمت سيارتها الثورية “سمارت فيجين إي كيو فور تو”، والتي تعد بمثابة تاكسي آلي أو ما يسمى “روبوت تاكسي” وهو مزود بشاشة عرض في الخارج لتحية المواطنين.

شاحنة ياماها

أما شركة ياماها “اليابانية” فعرضت شاحنتها الجديدة “كروس هاب”، ومصممة بمفهوم سيارات المدن، وتتسع لأربعة أشخاص ويتسع صندوق السيارة لوضع دراجتين ناريتين.

ثلاثي تويوتا

أما شركة “تويوتا” فقدمت ثلاث مركبات بمفهوم جديد ، أطلقت عليه “كونسبت آي – سيريز”، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي ويمكن تشغيلها يدوياً أو آلياً حيث تقود نفسها.

هوندا الكهربائية

وأبهرت “هوندا” اليابانية الحضور بسيارات مدن كهربائية، وحاولت عرض مفهوم جديد للسيارات الكهربائية، وهي سيارات ذكية تتبع أسلوب قيادة الشخص وتقدم له نصائح وتوجيهات.