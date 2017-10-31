مصر تعلن عن أول خريطة استثمارية صناعية في البلاد (فيديو)

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، عن أول خريطة للاستثمار الصناعي في البلاد.

وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية، في 8 قطاعات صناعية بمختلف محافظات البلاد، وفقًا لخطة إصلاح الاقتصاد، التي أطلقتها مصر في نهاية العام 2015، سعيًا منها لإنعاش “الاقتصاد المتداعي”.

وقال قابيل، خلال تصريحات نقلتها كاميرا “إرم نيوز”، “إن الوزارة درست المخطط بشكل جيد من خلال عدد العمالة ونوعيتها، وملامح الاستثمار عن كافة المنتجات، والتي انتهت بتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية”.

وأشار إلى “أن الخريطة تُعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيثُ تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام”.

بدورها قالت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، “إن الخطة الجديدة تتضمن مساعدة المستثمرين، فيما يتعلق بمساحة الأرض، وعدد العمالة، وحجم المرافق المطلوبة للمشاريع”.

وأشارت إلى “أن الخطة تتضن الترويج لهذه الاستثمارات في الخارج، وليس فقط المكاتب التجارية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصناعة والهجرة للقيام بحملات لجذب المستثمرين”.

يشار إلى أن الخريطة الاستثمارية المصرية الجديدة الهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي، تتضمن قطاعات استثمارية، تشمل الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة.