من هو الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدفاعية؟

قالت الشركة السعودية للصناعات الدفاعية، اليوم الثلاثاء، إنها عينت أندرياس شوير، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم الأنظمة القتالية في “راينميتال” الألمانية، رئيسا تنفيذيا.

وسبق أن عمل شوير، وهو عضو مجلس إدارة في “راينميتال”، في شركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات.

وعينت الشركة مسؤولين حكوميين في مجلس إدارتها إلى جانب شوير، من بينهم وزير الطاقة خالد الفالح والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وهو من كبار مستشاري السفير السعودي لدى الولايات المتحدة.

ويرأس مجلس الإدارة أحمد الخطيب وهو رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة وعضو بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وتهدف الشركة السعودية للصناعات الدفاعية إلى تعزيز الصناعات العسكرية في المملكة التي تعد من أكبر عملاء القطاع في العالم.

وتأسست الشركة المملوكة للدولة في مايو/ أيار بدعم من صندوق الثروة السيادي السعودي/ صندوق الاستثمارات العامة.

وتنتج شركة “راينميتال” العربات المدرعة ومدافع الدبابات والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية.

وتطمح الشركة السعودية للصناعات الدفاعية إلى توفير 40 ألف فرصة عمل وأن تدرعلى الاقتصاد السعودي 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) بحلول عام 2030.

ووقعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركات في قطاع الصناعات العسكرية هي “بوينغ” و”لوكهيد مارتن” و”رايثيون” و”جنرال داينامكس”، كجزء من صفقات أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في مايو /أيار.

وتشمل الخطط تجميع 150 طائرة بلاك هوك من إنتاج “لوكهيد مارتن” في السعودية وهي صفقة من المتوقع أن توفر نحو 450 فرصة عمل.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع “روسوبورون-اكسبورت” الروسية لتصدير الأسلحة لشراء أنظمة صواريخ الدفاع الجوي اس-400 وأسلحة أخرى أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان مؤخرا لموسكو.