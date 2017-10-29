رئيس “بوينغ”: نصنع أجنحة طائرات F16 في السعودية‎

قال مارك ألن رئيس شركة بوينغ، عملاق صناعة الطائرات عالميًا، اليوم الأحد، إن عمليات تصنيع أجنحة طائرات F16 وقطع أخرى للطائرات العسكرية، تتم داخل السعودية.

وأضاف خلال مقابلة بثتها قناة العربية:”نبني أجنحة لطائرات F16 إلى جانب قطع أخرى في السعودية، ونقوم بتحويلات ضخمة لطائرات F15 إلى F15 S8″.

ووقّعت بوينغ في مايو/ أيار الماضي، اتفاقية للدخول في شراكة مع السعودية لتوفير خدمات مستدامة لمجموعة واسعة من المنصات العسكرية، ودعم جهود المملكة الرامية إلى تنمية صناعة الطيران والدفاع والفضاء المحلية.

وأضاف “ألن” أن السعودية “تستهدف 30 مليون زائر في الحج والعمرة بدلاً من 8 ملايين حاليًا. وبالطبع هذا سيزيد الطلب على قطاع الطيران في السعودية”.

وزاد: “في الشرق الأوسط نرى أن هناك حاجة إلى 3350 طائرة خلال الـ 20 عامًا المقبلة، وبالتالي هنالك استثمار بقيمة 730 مليار دولار في صناعة وإنتاج الطائرات”.

وتتضمن اتفاقية المملكة و”بوينغ” الموقَّعة قبل شهور، شراء السعودية مروحيات “شينوك” إضافة إلى تقديم خدمات الدعم وتزويدها بأنظمة الأسلحة الموجهة، وشراء 16 طائرة عريضة الهيكل (ذات ممرين).