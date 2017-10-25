المستثمر الإماراتي محمد العبار: منصة “نون.كوم” ستنطلق قبل نهاية 2017 في السعودية

قال المستثمر الإماراتي محمد العبار،العضو المنتدب وأحد الشركاء المؤسسين لشركة “نون” ورئيس شركة “إعمار العقارية”، إن إطلاق منصة “نُون” في السعودية سيتم قبل نهاية 2017، مؤكدًا أن المنافسة في أسواق التجارة الإلكترونية ستنعكس ايجابًا على المستهلكين وتصب في صالحهم.

وقال في تصريحات أدلى بها ،أمس الثلاثاء، إلى صحيفة “الاقتصادية” السعودية: “أي منافسة تحقق استفادة لأهل البلد، فالشركات المنافسة خفضت أسعارها فور دخولنا السوق، دون وجود منافس كانت الشركات الأجنبية تتحكم في الأسعار كلاعب وحيد في السوق، وهو ما لا نرضى به”.

وضمن سياسة الشركة الترويجية، أكد العبار أن منصة نون ستعمل بطريقة مختلفة عن باقي الشركات المنافسة، وخاصة من حيث التوصيل والتعامل مع التجار والعملاء، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على توفير طلبات عملائها من الأسواق المحلية بالدرجة الأولى.

ونوه العبار أن إدراج الشركة الوليدة في سوق الأسهم الإماراتي والسعودي وارد، مستدركًا أن ذلك لن يكون في الوقت الراهن.

ومنذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، بدأت العمليات التشغيلية لخدمة “نون دوت كوم” للتسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الإمارات والسعودية.

ويقع مقر “نون.كوم” الرئيس في مدينة الرياض، فيما يقع المركز اللوجستي للمشروع في دبي ورلد سنترال.

وأطلق رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، منصة إلكترونية جديدة باسم “نون دوت كوم”، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودية نسبة 50%.

وأعرب العبار ،في تصريحات سابقة، عن التزامه بجعل طنون” أول منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.

وتسعى المنصة ؛لرفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة من 3 مليارات دولار إلى 70 مليار دولار خلال 10 سنوات، أو ما يعادل 2% من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، وفقًا لموقع “مباشر”.