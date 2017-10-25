زين السعودية تسعى لخفض رأسمالها 38 % لإطفاء خسائر متراكمة‎

أوصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، اليوم الأربعاء، بتخفيض رأسمال الشركة بنحو 38% لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 2.221 مليار ريال.

وسيتم تخفيض رأسمال الشركة من خلال إلغاء 38 سهمًا لكل 100 سهم أصلي، ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة تخفيض رأس المال.

وقرر مجلس إدارة الشركة، زيادة رأس المال بقيمة 6 مليارات ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، بينما يخضع تخفيض وزيادة رأس المال إلى موافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية للشركة.

ومن ناحية أخرى، قررت الشركة تعيين الفرنسي كابيتال مستشارًا ماليًا ،وبيكر آند ماكينزي مستشارًا قانونيًا لعمليات تخفيض وزيادة رأس المال.