“موبايلي” السعودية: نظام البصمة سبب في تفاقم خسائرنا

أظهرت نتائج أعمال شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” السعودية، تفاقم خسائر الشركة 4.9% في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما عزته الشركة إلى بدء تطبيق نظام البصمة.

وفي بيان للبورصة اليوم الاثنين، قالت “موبايلي” وهي شركة شقيقة لشركة “الاتصالات” الإماراتية وتتنافس داخل المملكة مع “الاتصالات” السعودية و”زين” السعودية، إن “صافي خسارة الربع الثالث بلغ 174.5 مليون ريال (46.5 مليون دولار) مقابل خسارة 166.3 مليون ريال قبل عام”.

وعزت الشركة في البيان تفاقم الخسائر إلى “انخفاض الإيرادات بنسبة 4.3% لتصل إلى 2.806 مليار ريال مقابل 2.932 مليار قبل عام، بجانب تناقص قاعدة عملاء الشركة نتيجة تطبيق نظام البصمة”.

وبموجب قواعد أعلنتها هيئة “الاتصالات وتقنية المعلومات” العام الماضي، ينبغي ربط كل بطاقات خطوط الهاتف الصادرة في السعودية، بسجل بصمات الأصابع المحفوظ لدى مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وتفاقمت خسائر الشركة 267.6% في أول تسعة أشهر من هذا العام، إلى 527.2 مليون ريال مقابل خسارة 143.4 مليون ريال قبل عام.