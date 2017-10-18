العراق يطلب من “بريتش بتروليوم” تطوير حقول كركوك النفطية

ذكر بيان لوزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن الوزير جبار اللعيبي طلب من شركة بي.بي “الإسراع في وضع الخطط اللازمة لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك“.

وانتزعت قوات الحكومة العراقية ،الاثنين، السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط من مقاتلي قوات البيشمركة الكردية ،الذين كانوا قد فرضوا سيطرتهم على المنطقة، في إطار الحرب على تنظيم “داعش”.

وتقول بي.بي على موقعها الالكتروني، إنها قدمت الدعم الفني في الماضي لشركة نفط الشمال الحكومية للمساعدة في إعادة تطوير حقل كركوك.

وتقدر الاحتياطيات النفطية القابلة للاستخراج في كركوك ،بنحو تسعة مليارات برميل وفقًا لشركة بي.بي.