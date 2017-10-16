الصين تعرض شراء 5% من “أرامكو” السعودية بشكل مباشر “دون اكتتاب”

قالت مصادر إن الصين تعرض شراء ما يصل إلى خمسة % من “أرامكو” السعودية “مباشرة” في تحرك قد يمنح السعودية المرونة لدراسة خيارات مختلفة بخصوص خطتها لطرح أكبر شركة منتجة للنفط في العالم بسوق الأسهم.

وقالت مصادر في القطاع لوكالة “رويترز” للأنباء، إن شركتي النفط الصينيتين المملوكتين للحكومة، بتروتشاينا وسينوبك، وجهتا خطابا إلى أرامكو السعودية في الأسابيع الأخيرة للتعبير عن الاهتمام بإبرام صفقة مباشرة. وتقول المصادر إن الشركتين جزء من كونسورتيوم تديره الحكومة يضم صندوق الثروة السيادي الصيني.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال العام الماضي إن المملكة تدرس إدراج نحو خمسة % من أرامكو في 2018 في عملية قد تجمع 100 مليار دولار، إذا تم تقييم الشركة عند نحو تريليوني دولار كما هو مأمول.