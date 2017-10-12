أمريكيا ترفع الحظر عن أكثر من 223 مؤسسة سودانية‎

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن رفع الحظر عن قائمة تضم أكثر من 223 شركة ومؤسسة سودانية.

وبحسب ما ذكرتهُ وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، فإن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نشر اليوم الخميس، القائمة التي رفع عنها الحظر”.

وأوضحت أن القائمة “ضمت 223 شركة ومنظمة ومصنعا شملها فك الحظر، بأسمائها وعناوينها ومواقعها داخل البلاد”.

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن “رفع الحظر عن تلك المجموعة يأتي تنفيذًا لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذُ عام 1997، والصادر يوم الجمعة الماضي، ودخل حيز التنفيذ اليوم الخميس”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذُ 20 عامًا، وأشارت إلى أن القرار جاء “اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم”.

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول “الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993.

وبقاء السودان على تلك القائمة يعني استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أمر في شهر كانون الثاني / يناير من العام الجاري، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذُ 1997، لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى شهر تموز / يوليو من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ”تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”.