السعودية تعد قواعد “مشددة” لشركات التأمين

قال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” للأنباء، إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تعكف على إعداد قواعد مشددة لشركات التأمين ضمن توجه لإيجاد عدد أقل من الفاعلين الأقوى في السوق.

وقال المصدران إن إطارا إشرافيا جديدا سيطرح خلال الأشهر القادمة لحمل شركات التأمين على تعزيز رأس المال بقوة، وتحسين الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمخاطر.

وأشار محللون إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق التكامل في القطاع، وحث الشركات الأضعف على الاندماج مع الشركات الأقوى.

وقال أحد المصادر “إنهم (مسؤولو البنك المركزي) قالوا إن نصف الشركات الموجودة هنا اليوم لن تكون موجودة… يريدون شركات أقوى في السوق”.