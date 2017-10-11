تطبيقًا لـ”خلوة العزم”..انطلاق فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال في أبوظبي

احتضن فندق قصر الإمارات بأبوظبي اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار “معا – أبدا”، وسط حضور وزاري وعدد من رجال أعمال البلدين.

وينظم الملتقى في إطار مخرجات اتفاق”خلوة العزم” بين الإمارات والسعودية بهدف تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

ويشارك في الملتقى وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركًا من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.

وتتصدر الإمارات الثلاثة الأول في قائمة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات إضافة إلى أن هناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.