السعودية تقرر توطين جميع وظائف المبيعات في شركات التأمين

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) شركات التأمين والمهن الحرة بالعمل على توطين “سعودة” جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وحظرها على غير السعوديين، وأمهلتها حتى فبراير/شباط من العام القادم لتحقيق التوطين بنسبة 100%.

وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، “بذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم”.

وكانت المؤسسة ألزمت، في 8 فبراير/شباط الماضي، شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات السيارات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.

وأضاف بيان اليوم: “يحظر بيع خدمات التأمين للأفراد أو تسويقها من جانب غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين”.

وقالت المؤسسة إنه “يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100 % خلال موعد أقصاه مطلع فبراير/شباط 2018”.

وصعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 %، مقارنة مع 12.7 % في الربع الأول السابق له.

كما شمل القرار إلزامية توطين جميع الوظائف في الإدارات بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، الذي يشكل مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

ومنذ نحو 3 أعوام، رفعت السعودية وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.