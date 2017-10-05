“أديداس” تطرح في السوق قريبا أحذية مصنعة بأيدي الروبوتات

أعلنت شركة أديداس بدء تشغيل مصنعها SpeedFactory والذي يعمل بالكامل اعتمادًا على الروبوتات في ألمانيا، لإنتاج مجموعات الأحذية التي تحمل اسم Adidas Made For أو اختصارا “AM4” والتي تتضمن مجموعات أحذية مخصصة لمدن بعينها حول العالم، وفقا لما نشره موقع إنجادجيت التقني.

وتأتي الثمرة الأولى للمصنع الجديد في مدينة لندن مع مجموعة الأحذية AM4LDN والتي ستصل في 19 من الشهر الجاري، وبعد ذلك بأسبوع ستصل المجموعة الثانية AM4PAR إلى باريس الفرنسية، بينما ستأتي 4 مجموعات أخرى إلى مدن شنغهاي وطوكيو ولوس أنجلوس ونيويورك بحلول العام المقبل.

وتستعد الشركة الألمانية لافتتاح مصنعها الثاني الآلي في أتلانتا قريبًا.