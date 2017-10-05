الرئيس التنفيذي: “أرامكو” لا تبحث شراء حصة في مشروع غاز تابع لـ”نوفاتك” الروسية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” السعودية اليوم الخميس، إن الشركة تدرس العديد من فرص الاستثمار مع شركات روسية، لكن لا توجد خطط في الوقت الراهن لشراء حصة في مشروع غاز طبيعي مسال تابع لنوفاتك.

وردا على سؤال حول إمكانية الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لنوفاتك “القطب الشمالي للغاز المسال-2″، قال الناصر للصحفيين في موسكو: “لا نبحث هذا في هذه المرحلة. ندرس فرصًا للعمل سويًا مع شركات مختلفة، لكن بشأن ما ذكرته على وجه الخصوص، لا يوجد شيء من جانب أرامكو السعودية”.

أضاف أنه لا توجد محادثات جارية مع شركات روسية لكي تضطلع بدور في الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو المقرر العام القادم، والذي تسعى الشركة من خلاله إلى بيع نحو 5% من أسهمها، وفق رويترز.

وتخطط الرياض وموسكو لتأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في مجال التكنولوجيا. وهذا المشروع المشترك هو الأحدث في سلسلة اتفاقات من المنتظر أن يتم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزالتي يقوم بها الآن لروسيا، وهي أول زيارة يقوم بها ملك سعودي لروسيا.

وتشمل الاتفاقات الأخرى تأسيس صندوق قيمته مليار دولار للاستثمار في مشروعات الطاقة واستثمار سعودي في الطرق الخاضعة لرسوم في روسيا، منها طريق جديد يهدف لتخفيف الزحام في موسكو.