“أبراج” الإماراتية تستثمر في “سينيباكس” الباكستانية لإدارة دور السينما

قالت مجموعة “أبراج الإماراتية” للاستثمار المباشر ومقرها دبي اليوم الأربعاء، إنها استثمرت في “سينيباكس”، أكبر شركة لإدارة دور السينما في باكستان، بهدف التوسع في الأعوام الأربعة المقبلة.

وقالت أبراج في بيان إنها ستساعد سينيباكس في تجهيز 80 شاشة عرض جديدة في عدة مواقع.

وأضافت في البيان أن سينيباكس ستطور أيضا مشروعات ترفيهية أخرى لكنها لم تفصح عن قيمة الاستثمارات.

وأصبحت سينيباكس أكبر شركة عاملة في مجالها في باكستان منذ أن أطلقت أول مجمع سينمائي في عام 2007 وتمتلك 29 شاشة عرض في 12 موقعا.

وقالت أبراج إن عدد شاشات العرض السينمائي القليل حاليا مقارنة بعدد السكان في باكستان وإمكانية إنعاش صناعة السينما المحلية يمثلان فرصة استثمار مهمة، وتبلغ نسبة شاشات العرض إلى عدد السكان في باكستان 0.5 شاشة لكل مليون مواطن.

وقال نديم ماندفيوالا، رئيس إحدى الشركات الباكستانية الخاصة للتوزيع السينمائي وصاحب العديد من شاشات العرض السينمائي، لرويترز إن الاستثمار سيساعد في بناء الثقة بين المستثمرين الدوليين بشأن صناعة السينما الباكستانية.

وسينيباكس هي تاسع استثمار لأبراج في باكستان التي تستثمر في مجموعة من القطاعات تشمل الرعاية الصحية وتوزيع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة.