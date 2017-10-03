قناة السويس تحقق إيرادات بـ3.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

أعلن مسؤول ملاحي مصري، الثلاثاء، ارتفاع إيرادات قناة السويس، بنسبة 2.2% خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، وذلك على أساس سنوي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، في تصريحات صحافية، إن عائدات قناة السويس بلغت 3.869 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2016.

وكانت عائدات القناة بلغت 3.783 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من 2016.

واعتبر مميش أن قناة السويس تشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا في حجم العائدات تزامنًا مع تحسن حركة التجارة العالمية.

وأعلنت الهيئة، خلال العامين الجاري والماضي، عن عروضات وخصومات للسفن والناقلات العابرة من القناة، في محاولة لتحسين عائدات القناة المتراجعة.

ووفق بيانات رسمية سابقة، تراجعت إيرادات قناة السويس في مصر، بنسبة 3.2 %، إلى 5.005 مليارات دولار في 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015.