أسهم أوروبا تتّجه لأفضل أداء شهري هذا العام وفولكسفاغن يهبط

تتجه الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ بداية العام الجاري، مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، بينما هبط سهم فولكسفاغن بعدما قالت شركة صناعة السيارات الألمانية، إنها اضطرت لزيادة مخصصات التسويات في أمريكا الشمالية.

وقلل تراجع اليورو الضغط على الأسهم الأوروبية، خاصة المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات التصدير، وساهم في تشجيع المستثمرين مجدداً على الشراء بعد أشهر الصيف التي شهدت تباطؤاً.

واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياته في شهرين، بينما بلغ مؤشر أسهم منطقة اليورو أعلى مستوى في 3 أشهر، في الطريق لتحقيق مكسب أسبوعي بعد التراجع في الربع الثاني.

وهبط سهم فولكسفاغن 4.5 % بعدما قالت شركة صناعة السيارات، إنها ستزيد مخصصات التسويات في أمريكا الشمالية بسبب فضيحة الغش في انبعاثات عوادم سيارات الديزل التي لاحقت الشركة.

ونزل سهم بورشة 3.2 % أيضاً.

وارتفع سهم دويتشة بنك 2.1 % بعدما رفع مورغان ستانلي تصنيفه للسهم قائلاً، إنه يتوقع زيادة التوزيعات.

وصعد سهم كوفيسترو 2% بعدما قلّصت شركة “باير” حيازتها مجدداً في شركة إنتاج اللدائن (البلاستيك) إلى أقل من 25 %.

وعند فتح السوق، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 10% وداكس الألماني 0.2 % وكاك 40% والفرنسي 0.1 %.