رفع أسعار كروت الشحن يثير استياء المصريين ودعوات لمقاطعة شركات الاتصالات

أفادت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، بأن زيادة “مفاجئة” بنسبة 10% طرأت على أسعار كروت الشحن الخاصة بالاتصال عبر الهواتف المتحركة في مصر.

وذكر مستخدمون أن شركة “اتصالات مصر” أبلغت عملاءها، عبر رسائل نصية، أن أسعار كل كروت الشحن والشحن على الهواء زادت 10%.

وأضافت الشركة أن سعر كارت الشحن فئة 10 جنيهات أصبح 11 جنيها، لكنه سيحصل على 3% رصيد إضافي، وهو ما يعني أن الكارت سيعطي المستخدم رصيداً بقيمة 10.30 جنيه.

وأرسلت شركة “فودافون” أيضاً رسائل مشابهة، وفقاً للمستخدمين، تبلغهم بأنه تم تخفيض سعر ورصيد جميع فئات الشحن. وأوضحت الشركة، أنه تم تخفيض سعر “كارت 10” إلى 10 جنيهات، على أن يعطى رصيداً بقيمة 7 جنيهات بعد خصم قيمة الضرائب ومصاريف التشغيل.

وتزامن ذلك مع إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي رسمياً، اليوم الخميس، إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول في مصر.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن أسعار كروت الشحن المدفوع مقدماً ستزيد بنسبة 36% ابتداء من يوم الجمعة لشركات الاتصالات الأربعة “فودافون” و”موبينيل” و”اتصالات” بالإضافة إلى “we” الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

وذكر المصدر أنه لن يتم زيادة قيمة الكروت، ولكن سيتم تخفيض قيمة المكالمات التى يقدمهاً، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة “اليوم السابع”.

وأحدث ذلك القرار جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وحلّ وسم “#كروت_الشحن” في صدارة قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في مصر خلال الساعات الماضية.

وعبّر آلاف المشاركين في الوسم عن غضبهم من القرار، بمشاركة التعليقات والصور الساخرة تارة وبالتغريدات المعارضة للقرار تارة أخرى، مؤكدين أن زيادة أسعار كروت الشحن أو تخفيض قيمتها لا يصب في صالح المستخدمين.

ودعا طيف واسع من المغردين المصريين إلى مقاطعة شركات الاتصالات التي سترفع أسعار كروت الشحن، للضغط عليها للعدول عن قرارها.