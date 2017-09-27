ترامب يقترح أكبر إصلاح ضريبي للولايات المتحدة في 3 عقود

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أكبر إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة في 3 عقود، عارضًا خفض الضرائب على معظم الأمريكيين، لكنه أثار انتقادات بأن الخطة تصب في مصلحة الأثرياء والشركات وقد تضيف تريليونات الدولارات إلى العجز.

ويواجه الاقتراح، الذي يقول الرئيس الجمهوري إنه يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعملون وخلق فرص عمل، معركة شاقة في الكونغرس مع انقسام حزب ترامب وموقف معادٍ من جانب الديمقراطيين.

ويعتزم الجمهوريون خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشاريع الصغيرة وخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك تلك التي يستفيد منها أشخاص في ولايات ترتفع فيها الضرائب والتي يهيمن عليها الديمقراطيون.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض :”سيكون شيئًا خاصًا”، واصفًا الاقتراح بأنه “أكبر خفض ضريبي أساسي في تاريخ بلادنا”.

وتحتوي الخطة، التي وضعت على مدى أشهر من المحادثات بين مساعدي ترامب وكبار الجمهوريين في الكونغرس ورحبت بها الشركات الكبيرة، على تفاصيل ضئيلة حول كيفية تنفيذ هذه التخفيضات دون زيادة العجز.

وردًا على سؤال من الصحفيين قال ترامب، وهو قطب عقاري تحول إلى سياسي، إنه شخصيًا لن يستفيد ماليًا من الاقتراح.

وأضاف ترامب، الذي رفض الإعلان عن إقراراته الضريبية على عكس الكثير من أسلافه في البيت الأبيض:”أعتقد أن هناك فائدة ضئيلة جدًا للأثرياء”.

ولم يحقق الجمهوريون نجاحات تشريعية كبيرة منذ تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني على الرغم من سيطرتهم على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.

وقال البيت الأبيض:” إنه بموجب المقترح فإن قدرًا أقل من دخل الأسر في الطبقة المتوسطة سيخضع لضريبة الدخل الاتحادية.”

وستخفض الخطة الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد إلى 35 بالمئة من 39.6 بالمئة، لكنها ستضاعف تقريبًا الخصم القياسي، وهو مبلغ محدد من الدخل معفى من الضريبة، وذلك لجميع دافعي الضرائب.

وتقدر الخطة معدل الضريبة على دخل الشركات عند 20 بالمئة انخفاضًا من المستوى الحالي البالغ 35 بالمئة، لكن المعدل ليس منخفضًا بالقدر الذي طالب به ترامب في بادئ الأمر والبالغ 15 في المئة.

وقال ترامب :”إن مقترح الضريبة البالغ 15 بالمئة هو موقف تفاوضي لذا فإنه قد يحصل على معدل عند 20 في المئة.”

وتابع ترامب: “أنا لا أتفاوض على ذلك، الرقم 20 في المئة رقم ممتاز”.

وتدفع الشركات في الولايات المتحدة ضرائب مرتفعة بالمقاييس العالمية، لكن شركات كثيرة تدفع ضرائب أقل من المعدل الرئيسي جراء ثغرات وإعفاءات ضريبية.

ويقول الديمقراطيون :”إن الخطة ستزيد العجز الاتحادي من أجل تنفيذ تخفيضات ضريبية لصالح الأمريكيين الأثرياء بدلًا من أسر الطبقة المتوسطة الذين يقول ترامب والجمهوريون إنهم يسعون إلى مساعدتهم”.