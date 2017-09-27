هبوط أسهم شركات الطيران التركية بعد تعليق أنقرة الرحلات الجوية إلى شمال العراق

تراجعت أسهم شركات الطيران التركية، بعد إعلان تركيا اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية إلى مدينتي أربيل والسليمانية شمال العراق، بدءا من يوم الجمعة ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجري في إقليم كردستان العراق.

وهبط سهم شركة الخطوط الجوية التركية بنسبة 4.7 % في حين انخفض سهم منافستها “بيغاسوس” للرحلات منخفضة التكلفة بنسبة 2.9 % عقب البيان الذي أصدرته القنصلية التركية في أربيل.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، نجاح عملية التصويت على استقلال الإقليم عن العراق، وأن نسبة التصويت بـ “نعم” للانفصال بلغت 92.7% من إجمالي الأصوات، مقابل 7.27% صوتوا بـ “لا”.