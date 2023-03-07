مسؤولة أممية: أضرار زلزال تركيا قد تتجاوز 100 مليار دولار

قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفادة صحفية ،اليوم الثلاثاء، إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية: "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار".

وأضافت أن الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم الـ16 من مارس/ آذار.