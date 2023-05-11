مخاوف من تأثير أزمة السودان على أسعار الأضاحي عربيًّا

بدأت مخاوف تطفو على السطح في الأسواق العربية إزاء المستوردات من اللحوم الحمراء السودانية، جراء استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، وتأثيرها على الأسعار مع قرب عيد الأضحى المبارك.

ويرى مختصون أن تراجع حجم إمدادات اللحوم السودانية إلى الأسواق العربية، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام في المنطقة، خاصة مع تزايد الطلب من قبل تجار الماشية مع قرب عيد "الأضحى".

ويعتبر السودان من أغنى الدول العربية بالثروة الحيوانية، وتقدر أعداد حيوانات الغذاء فيه من أبقار وأغنام وماعز وإبل، بأكثر من 103 ملايين رأس، منها 30 مليون رأس من الأبقار، و37 مليون رأس من الأغنام، و33 مليون رأس من الماعز و4.5 مليون رأس من الإبل، إضافة إلى 4 ملايين رأس من الخيول.