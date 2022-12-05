تراجع التضخم في تركيا إلى 84.39%

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع بزيادة 3%.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65%.

وبلغ أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، بارتفاع سنوي قدره 136.02%.