تراجع التضخم في تركيا إلى 84.39%

تراجع التضخم في تركيا إلى 84.39%

رويترز
رويترز

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات، منهيًا فترة 17 شهرًا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين 2.88% على أساس شهري
معهد الإحصاء التركي

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع بزيادة 3%.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65%.

وبلغ أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، بارتفاع سنوي قدره 136.02%.

تراجع التضخم في تركيا إلى 84.39%
البنك المركزي التركي يتخذ خطوات جديدة لدعم الودائع بالليرة

وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى 9% من 19% استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتحفيز.

اقتصاد
تركيا

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