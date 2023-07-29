معهد إحصاء: إسبانيا ثاني أضعف استهلاك في الاتحاد الأوروبي

قال موقع "أنفوبي" الإخباري، إن إسبانيا لا تزال ثاني أضعف استهلاك في الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تراجع القوة الشرائية الذي لا يزال أقل بنسبة 3.4 % مما كان عليه في عام 2019، وفق أحدث بيانات للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء نشرت يوم أمس الجمعة.

وقال الموقع إنه بالرغم من توقعات بنك إسبانيا بأن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور سوف يدفعان اقتصاد البلاد إلى تجاوز مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء في عام 2023، لكن، كانت إسبانيا الدولة قبل الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي تحقق هذا التقدم، يليها جمهورية التشيك، واستبعدت حالة ألمانيا، التي استعادت إجمالي الناتج المحلي قبل الوباء في الربع الأول من عام 2022، لكنها خسرتها مرة أخرى مع الدخول في الركود.

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات"، في إشارة إلى الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، فإن استهلاك الأسر الإسبانية هو ثاني أكبر انخفاض في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 (-4.88%) ، متقدمًا فقط في القطاع الخاص.